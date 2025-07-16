Контейнерный рынок продолжает снижаться

О том, какие изменения произошли на рынке контейнерных перевозок за последние полгода, каковы текущие тенденции и чего ждать в будущем, SeaNews рассказал Игорь Остриков, директор по экспортным перевозкам ModernWay.

Мы видим общее снижение объема контейнерных перевозок, в большей степени в импортном и транзитном сообщении. Так, за 6 месяцев 2025 объем перевозки грузов в контейнерах по сети РЖД сократился примерно на 3% к уровню прошлого года, в транзитном сообщении по направлению Китай – Европа – Китай – на 25%. Наибольшее падение наблюдается при импортных поставках мультимодальными и прямыми железнодорожными сервисами.

Что касается основного для нас направления, Китай – Россия – Китай, то мы отмечаем уменьшение объема перевозок на 8-9% в первом полугодии к уровню прошлого года. Особенно ощутимо упали объемы транспортировки через порты Дальнего Востока – на уровне 30%.

Главные причины – высокая ключевая ставка, из-за которой предпринимателям в России невыгодно брать кредиты на закупку импортных товаров, и снижение покупательской способности населения.

Ставки на перевозку снижаются в течение последних 6 месяцев. Так, стоимость доставки мультимодальным сервисом упала более чем на 50%. Например, в начале года ставка на фрахт из Шанхая составляла 3400$ за 40HC, сегодня – 1400$.

Снижение объема импортных перевозок повлекло уменьшение задержек при перегрузке контейнеров в портах, которое раньше наблюдалось из-за отсутствия подвижного состава.

В настоящее время наиболее выгодными с точки зрения стоимости и срока доставки являются перевозки прямыми контейнерными поездами из Китая. В частности, через железнодорожный погранпереход Наушки срок доставки до Москвы снизился с 45 до 30 суток, а ставка за перевозку 40HC упала на 30%.

Хочу также отметить, что РЖД сейчас активно развивают инфраструктуру, что повышает скорость доставки грузов. Однако при приеме грузов терминалами в Москве все еще возникают проблемы в связи со сложностями оформления порожних вагонов после выгрузки из-за введения Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре.

Кроме того, с 7 июля введены новые правила размещения грузовых контейнеров на территории Московской области. Они содержат ряд требований по технологическому оснащению площадок, выполнение которых потребует финансовых вложений. Многие терминалы могут закрыться, а те, которые смогут выполнить все условия, вероятнее всего, поднимут ставки на обработку контейнеров.

Говоря о перспективах, снижение ключевой ставки и стабилизация ситуации на международном рынке не вернут контейнерные перевозки на уровень 2024 года, но, как минимум, могут остановить падение рынка, которое мы наблюдаем с начала этого года.

В текущей ситуации на российском рынке мы активно работаем с Узбекистаном и Казахстаном, где представлены наши филиалы. Там наблюдается более стабильное положение на рынке перевозок и есть перспективы роста за счет развития экономик этих стран.

Фото: ModernWay

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