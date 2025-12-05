Таможенные сборы проиндексируют

С 1 января 2026 года вступает в силу постановление Правительства РФ от 23 октября 2025 года № 1638 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2024 г. № 1637, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

Постановлением от 23 октября 2025 года № 1638 предусмотрено:

разделение размеров ставок таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, по направлению перемещения (импорт и экспорт);

индексирование (увеличение) размеров ставок таможенных сборов в отношении ввозимых товаров;

увеличение максимального порогового значения общей таможенной стоимости ввозимых товаров (с 1 января 2026 года – свыше 10 млн рублей, ранее – свыше 7 млн рублей) с одновременным увеличением ставки таможенных сборов (до 73 860 рублей).

Также Постановлением проиндексированы (увеличены) размеры ставок таможенных сборов в отношении товаров радиоэлектроники (до 73 860 рублей).

Постановление от 23.10.2025 № 1638

Фото: ФТС