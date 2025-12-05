Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первая партия куриного мяса из Китая через Амурзет
05.12.2025

Таможенные сборы проиндексируют

    • С 1 января 2026 года вступает в силу постановление Правительства РФ от 23 октября 2025 года № 1638 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2024 г. № 1637, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

    Постановлением от 23 октября 2025 года № 1638 предусмотрено:

    разделение размеров ставок таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, по направлению перемещения (импорт и экспорт);

    индексирование (увеличение) размеров ставок таможенных сборов в отношении ввозимых товаров;

    увеличение максимального порогового значения общей таможенной стоимости ввозимых товаров (с 1 января 2026 года – свыше 10 млн рублей, ранее – свыше 7 млн рублей) с одновременным увеличением ставки таможенных сборов (до 73 860 рублей).

    Также Постановлением проиндексированы (увеличены) размеры ставок таможенных сборов в отношении товаров радиоэлектроники (до 73 860 рублей).

    Постановление от 23.10.2025 № 1638

    Фото: ФТС


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.05.2025
    О ситуации на рынке контейнерных перевозок из Китая в Россию — 4
    Если раньше колебания уровня фрахта носили прогнозируемый выраженный сезонный характер, то в последние несколько лет наблюдается противоположный сценарий.
    FM LogisticКитайЛогистикаставки
    0
    21.04.2025
    О ситуации на рынке контейнерных перевозок из Китая в Россию — 1
    Падение объема грузоперевозок через порты Дальнего Востока обусловлено недостаточной потребительской активностью в РФ.
    ModernWayКитайКонтейнерные перевозкиставки
    0
    31.01.2025
    РЖД проиндексируют зарплату
    Дважды
    2025ЗарплатаИндексацияРЖД
    0
    16.07.2025
    Контейнерный рынок продолжает снижаться
    Особенно ощутимо упали объемы транспортировки через порты Дальнего Востока – на уровне 30%.
    ModernWayКонтейнерный рынокставкиТенденции
    0
    27.05.2025
    Контейнеропоток на Дальнем Востоке снижается – причины и следствия
    Предложение на рынке морских перевозок превышает спрос, что ведет к снижению тарифов.
    ModernWayКонтейнерный рынокставкиТарифы
    0
    28.05.2025
    Рынок входит в стагнацию
    У многих компаний импорт или затормозился, или его объемы снизились.
    BQB ExpressКонтейнерный рынокставкиТенденции
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    05.12.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 49, 2025
    04.12.2025 Первая партия пшеницы в контейнерах из Красноярского края во Вьетнам
    04.12.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в октябре 2025 снизился на 16,2%
    03.12.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в октябре 2025 в деталях
    02.12.2025 Контейнерооборот лидеров, 10 месяцев 2025
    01.12.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 48, 2025
    Госрегулирование Показать всё
    05.12.2025 Таможенные сборы проиндексируют
    04.12.2025 О заседании подкомиссии по транспортно-логистическим коридорам
    01.12.2025 Продлен временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов
    26.11.2025 Подписан трехсторонний меморандум о сквозных ставках на МТК «Север – Юг»
    21.11.2025 М.Мишустин о достижениях и перспективах транспортной отрасли
    20.11.2025 В Мариуполе установлен морской пункт пропуска
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •