Обсуждается проект строительства таможенно-логистического терминала в Тыве
20.10.2025

    • В ходе рабочей поездки в Тыву начальника Сибирского таможенного управления Александра Ястребова состоялся ряд встреч, ключевой темой которых стало развитие приграничной инфраструктуры и повышение эффективности таможенного администрирования в регионе.

    В частности, как сообщает Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале, на встрече с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом обсудили ход реконструкции ДАПП Хандагайты и перспективы строительства рядом с ним современного таможенно-логистического терминала.

    В данный момент в рамках модернизации пункта пропуска уже возведены служебно-производственное здание и здание для кинологической службы.

    ДАПП Хандагайты остается самым загруженным на участке российско-монгольской границы в Тыве: за 9 месяцев 2025 года здесь был проведен таможенный контроль 30 тыс. транспортных средств и 108 тыс. физических лиц.

    Также на мероприятии обсудили вопросы: необходимости развития института таможенных представителей в свете ожидаемого роста товарооборота; кадрового обеспечения таможенных органов – отдельное внимание уделено возможности трудоустройства в таможенные органы участников СВО и улучшению жилищных условий для сотрудников.

    В рамках визита А.Ястребов также провел рабочую встречу с директором Новосибирского филиала ФКГУ Росгранстрой Александром Сирчуком и руководством аэропорта Кызыл на тему работы воздушного пункта пропуска. После завершения реконструкции аэропорта за 4 месяца осуществлено 23 международных авиарейса по маршруту Кызыл – Улан-Батор.

    Завершился визит совещанием с должностными лицами Красноярской таможни и проверкой состояния таможенной инфраструктуры, включая контроль за ходом капитального ремонта СВХ.

    Фото: ФТС


  •  




