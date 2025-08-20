Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новый плавдок доставили к причалу судоремонтного завода в Мурманске
20.08.2025

Новый плавдок доставили к причалу судоремонтного завода в Мурманске

    • Лоцманы Арктического бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» осуществили сложную лоцманскую проводку буксируемого несамоходного плавучего дока БПД-81.

    Как сообщает пресс-служба предприятия, уникальность операции обусловлена значительными габаритами несамоходного буксируемого объекта. Его длина составляла 250 м, ширина – 50 м, высота от киля до верхней палубы – свыше 20 м.

    В операции по буксировке были задействованы пять портовых буксиров, самоходный плавкран и рабочий катер.

    Буксирный караван с плавучим доком провели по Кольскому заливу и установили на штатном месте Мурманского судоремонтного завода на пять якорных связей. Общая протяженность лоцманской проводки буксируемого состава составила 20 морских миль, операция длилась более 27 часов.

    Новый плавучий док встал на штатное место старого дока, который ранее был снят с якорных связей и ошвартован к причалу № 3 Мурманского судоремонтного завода для оценки возможности его дальнейшей реконструкции.

    Тщательная подготовка данной операции в сочетании с безупречной работой специалистов лоцманской службы Арктического бассейнового филиала и экипажей привлеченных портовых буксиров позволили профессионально и безопасно выполнить все необходимые навигационные действия.

    Фото: ФГУП «Росморпорт»

     


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    10.06.2025
    Итоги зимней навигации в порту Магадан
    Период ледокольных продлился 145 суток.
    2025Зимняя навигацияЛедоколыледокольная проводка
    0
    24.06.2025
    Введен в опытную эксплуатацию единый центр управления ГМССБ в Петропавловске-Камчатском
    На отечественном программном обеспечении
    ГМССБимпортозамещениеПетропавловск-КамчатскийРосморпорт
    0
    03.04.2025
    «Росморпорт» приступил к дноуглубительным работам на ВКМСК
    Предварительный объем дноуглубления на этот год составляет 7 млн куб. м.
    Волго-Каспийский морской судоходный каналдноуглубительный флотДноуглублениеРосморпорт
    0
    19.06.2025
    NewNew Shipping планирует заходы в Певек и Мурманск
    И рассчитывает на субсидии на строительство судов ледового класса
    2025Newnew Shipping LineМурманскПевек
    0
    27.05.2025
    Грузооборот паромного комплекса в Усть-Луге вырос на 20%
    В 2024 году АЖПК обработал 25,4 тыс. единиц накатной техники
    автомобильно-железнодорожный паромГрузооборотРосморпортУсть-Луга
    0
    14.04.2025
    Первый рейс атомного ледокола «Якутия» планируется 15 апреля
    Он возьмет курс в направлении Енисейского района Карского моря
    атомный ледоколледокол "Якутия"МурманскПервый рейс
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.08.2025 Гамбург вырос в первом полугодии на 3,6%
    20.08.2025 Увеличение провозных мощностей глобального флота продолжит опережать спрос
    20.08.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2025 снизился на 6,4%
    19.08.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2025 в деталях
    18.08.2025 Первая партия замороженных продуктов питания из Новороссийска в Оман
    18.08.2025 В порт Архангельск прибыл контейнеровоз из Китая
    Госрегулирование Показать всё
    19.08.2025 Назначения в ФТС
    15.08.2025 Правительство обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами
    13.08.2025 16,6 млрд рублей на дороги
    12.08.2025 Назначение в ФТС
    12.08.2025 Утвержден план реализации Стратегии пространственного развития до 2030 года
    11.08.2025 Назначен первый замначальника Центра мониторинга и оперативного контроля ФТС
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •