Новый плавдок доставили к причалу судоремонтного завода в Мурманске

Лоцманы Арктического бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» осуществили сложную лоцманскую проводку буксируемого несамоходного плавучего дока БПД-81.

Как сообщает пресс-служба предприятия, уникальность операции обусловлена значительными габаритами несамоходного буксируемого объекта. Его длина составляла 250 м, ширина – 50 м, высота от киля до верхней палубы – свыше 20 м.

В операции по буксировке были задействованы пять портовых буксиров, самоходный плавкран и рабочий катер.

Буксирный караван с плавучим доком провели по Кольскому заливу и установили на штатном месте Мурманского судоремонтного завода на пять якорных связей. Общая протяженность лоцманской проводки буксируемого состава составила 20 морских миль, операция длилась более 27 часов.

Новый плавучий док встал на штатное место старого дока, который ранее был снят с якорных связей и ошвартован к причалу № 3 Мурманского судоремонтного завода для оценки возможности его дальнейшей реконструкции.

Тщательная подготовка данной операции в сочетании с безупречной работой специалистов лоцманской службы Арктического бассейнового филиала и экипажей привлеченных портовых буксиров позволили профессионально и безопасно выполнить все необходимые навигационные действия.

