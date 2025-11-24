В Мурманске отремонтирован пирс дальних линий

Арктический бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» завершил капитальный ремонт пирса дальних линий в морском порту Мурманск.

Как сообщает пресс-служба «Росморпорта», ремонт проводился в период с июня 2023 по август 2025 года.

В ходе строительно-монтажных работ выполнено инъектирование грунтов основания пирса, отремонтированы шпунтовая стенка, оголовок, колесоотбойный брус и покрытие гидротехнического сооружения. В соответствии с планом капитального ремонта произведена перекладка и усиление анкерных тяг и устранены расхождения деформационных швов пирса, а также осуществлено переустройство линии отбойных устройств.

В результате капитального ремонта пирса восстановлена его несущая способность.

На пирсе дальних линий в морском порту Мурманск в настоящее время могут безопасно швартоваться суда длиной до 196 м, шириной до 22 м и осадкой до 7 м.

Фото: ФГУП «Росморпорт»