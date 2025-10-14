Основные сооружения Багаевского гидроузла готовятся к вводу во временную эксплуатацию

К вводу во временную эксплуатацию готовятся основные сооружения первого пускового комплекса — судоходный шлюз и водосбросную плотина, сообщает пресс-служба ФКУ «Ространсмодернизация».

В сентябре началось затопление водосбросной плотины и рыбоходно-нерестового канала. Этот процесс проходил в пределах естественного русла реки Дон — от Багаевского до Кочетовского гидроузла.

На данный момент уровень воды в водосбросной плотине выровнен с уровнем реки Дон — это один из ключевых этапов подготовки к вводу во временную эксплуатацию, отмечают в Ространсмодернизации.

На объекте выполняется завершающий этап строительно-монтажных работ судоходного шлюза, готовность сооружения 98%. После завершения всех работ и разбора технологических перемычек произойдет заполнение водой судоходного шлюза.

К середине ноября планируется завершить основные строительно-монтажные и пуско-наладочные работы и полностью заполнить водой камеру шлюза, что позволит провести через новый шлюз первые суда.

Багаевский гидроузел, подчеркнули в Ространсмодернизации, – крупнейший инфраструктурный проект не только для Ростовской области, но для всей России.

Проект призван обеспечить надежность и безопасность судоходства крупнотоннажного флота на нижнем Дону и решить проблему обмеления Дона, обеспечив гарантированную глубину 4 метра на лимитирующем участке реки протяженностью 85 км.

После завершения строительства объекта пропускная способность участка составит более 19 тыс. судов в год.

Фото: Ространсмодернизация