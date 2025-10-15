Информационно-аналитическое агентство
Первые 8 млрд рублей на строительство «сухого» порта «Артем»
15.10.2025

Первые 8 млрд рублей на строительство «сухого» порта «Артем»

    • Сбер предоставил первые 8 млрд рублей на строительство «сухого» порта «Артём. Об этом сообщается на сайте Сбера. Проект реализуется в Приморском крае в рамках Фабрики проектного финансирования под кураторством Минэкономразвития

    Сбер направил первый транш на строительство транспортно-логистического центра «Артем» в рамках договора синдицированного кредитования, подписанного между банком и ВЭБ.РФ. Еще 2,3 млрд рублей были выделены за счет льготного финансирования ВЭБ.РФ по линии Минвостокразвития России. Строительство выполняет компания «ФинИнвест». Старт реализации проекта в ходе Восточного экономического форума в сентябре 2025 года дал президент России.

    Общий бюджет проекта составит 40,3 млрд рублей. Объем средств синдиката Сбербанка и ВЭБ.РФ — 31,5 млрд рублей сроком на 15 лет. Сумма участия Сбера составляет 24,06 млрд рублей, 8 млрд из которых уже направлены для реализации проекта.

    ТЛЦ «Артем» станет крупнейшим «сухим портом» с современной железнодорожной, терминальной, складской и таможенной инфраструктурой, способной предоставлять грузовладельцам качественный логистический сервис, соответствующий мировым стандартам. На терминале будут применяться технологии ускоренной обработки контейнерных поездов, погрузки контейнеров в полувагоны, а также обслуживаться поезда повышенной длины.

    Реализация проекта направлена на укрепление транспортно-логистической инфраструктуры страны и увеличение перерабатывающей способности морских портов. Реализация проекта будет способствовать достижению задач, поставленных президентом РФ, связанных с увеличением объема перевозок по международным транспортным коридорам. Проект позволит повысить доступность и улучшить качество услуг транспорта, будут созданы новые рабочие места для жителей Дальнего Востока.

    Фото: сайт ВЭБ.РФ


