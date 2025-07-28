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В Архангельской области планируют создать центр морских беспилотных систем
28.07.2025

В Архангельской области планируют создать центр морских беспилотных систем

    • 24 июля во время рабочей встречи в Северодвинске губернатор Архангельской области Александр Цыбульский доложил президенту РФ Владимиру Путину о развитии судостроительной отрасли и перспективах автономной логистики. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

    «Судостроение-судоремонт. Если посмотреть на статистику, в 2020 году на предприятиях [региона] ремонтировалось 180 судов, в 2024 году мы отремонтировали уже 350 – рост почти в два раза. И рост продолжается. У нас на сегодня плановый ремонт на наших верфях – уже 2027 год, – сообщил А.Цыбульский. – Кроме того, у нас модернизируются мощности и Севмаша, и «Красной Кузницы», и частные компании стали открывать судоремонтные предприятия, которые в ближайшие два года выйдут на производственную мощность.

    «Отдельно обращу Ваше внимание: запустили мы один очень интересный проект. Мы много говорим сегодня о развитии беспилотных технологий, в основном мы говорим о беспилотных летательных аппаратах и автомобилях. Мы, понимая специфику нашей территории, запустили первый в стране проект «река-море» – беспилотный транспортный маршрут. Первый корабль две недели назад совершил свой первый переход от Архангельска до Соловков, доставил 150 кг груза для нашей компании «Архоблэнерго». Сейчас мы планируем это развивать и в следующем году два-три таких судна запустить на регулярный маршрут. Он показал себя отлично, пройдя по акватории Белого моря и по реке. Думаю, что это очень перспективное направление. Попросил бы Вас, Владимир Владимирович, поддержать это направление», – обратился А.Цыбульский к президенту России.

    Потребность в развитии морских беспилотных технологий в регионе обусловлена его географией: множество отдалённых прибрежных населённых пунктов, до которых можно добраться только морем. В июле 2025 года в Архангельской области проведена первая экспериментальная доставка груза безэкипажными катерами от Архангельска до Соловецкого архипелага. Переход протяжённостью 280 км занял 21 час. Катер, прошедший большую часть маршрута в автоматическом режиме, успешно выполнил задачу доставки груза и продемонстрировал способность автономной навигации, включая объезд препятствий и безопасное расхождение с другими судами.

    На базе этого опыта Архангельская область готова создать научно-производственный центр и испытательный полигон, координируемый совместно с федеральными структурами. Судостроительные предприятия региона выразили готовность участвовать в кооперации и локализовать производство морских беспилотников.

    «В основе предложения лежат прочные позиции региона в судостроении и судоремонте», – говорится в сообщении. За последние пять лет производство в судостроительной отрасли выросло почти на 20%, в судоремонте – на 25%. Ключевые предприятия, включая Севмаш и ЦС «Звездочка», реализуют масштабные проекты, в том числе в рамках программы «Развитие ОПК». Одним из флагманов стал проект по строительству передаточного плавучего дока грузоподъёмностью 25 тысяч тонн для Севмаша – инвестиции составляют 19,2 млрд рублей, срок реализации до 2028 года. Региональные компании, такие как АО «Архангельская РЭБ флота», также участвуют в кооперации – это пример эффективной диверсификации гражданского судоремонта.

    На фоне уверенного роста отрасли активно реализуются и частные инициативы. Новый игрок рынка – ООО «Архангельское судоремонтное предприятие», резидент Арктической зоны, строит в Архангельске современный судоремонтный комплекс для обслуживания флота, работающего в арктических широтах и на трассе Севморпути.

    Старейшая судоходная компания региона – «Северное морское пароходство» – инициировала проект по созданию собственного направления судоремонта с приобретением собственного плавучего дока. Это позволит развивать судоходство в Западной Арктике и повысить устойчивость Архангельского транспортного узла.

    Фото: пресс-служба правительства Архангельской области


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