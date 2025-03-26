День открытых дверей в Макаровке

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова приглашает 30 марта 2025 года на День открытых дверей, который пройдет по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Двинская д. 5/7.

С 11 часов в холле вуза будущих абитуриентов ждут интерактивные программы от студенческих объединений. Будут организованны экскурсии в музейный комплекс университета и фонд редкой книги «Морское наследие».

В 12 часов в актовом зале состоится официальная часть мероприятия, где выпускникам и их родителям расскажут о поступлении и о перспективах трудоустройства после окончания университета.

По завершению официальной части состоится живой разговор с директорами институтов, представителями выпускающих кафедр и с курсантами и студентами ГУМРФ.

Зарегистрироваться на День открытых дверей можно в группе ГУМРФ Вконтакте, там же будет доступна видеозапись мероприятия.

Фото: ГУМРФ