Российские транспортные вузы в мировом рейтинге World University Rankings 2026

Российские транспортные вузы вошли в мировой рейтинг World University Rankings 2026. Как сообщает пресс-служба Минтранса в своем телеграм-канале, второй год подряд сохраняет позиции в оценке журнала Times Higher Education Российский университет транспорта.

Вместе с ним впервые в лидеры вышел Петербургский государственный университет путей сообщения Александра I.

Всего в этом году в рейтинг вошли более 2000 университетов из 115 стран, в том числе 80 российских вузов. Учебные заведения оценивались по 18 критериям в пяти направлениях: преподавание, исследовательская среда, качество исследований, взаимодействие с экономикой и международная деятельность.

Фото: Минтранс России