Российские транспортные вузы в мировом рейтинге World University Rankings 2026
10.10.2025

    • Российские транспортные вузы вошли в мировой рейтинг World University Rankings 2026. Как сообщает пресс-служба Минтранса в своем телеграм-канале, второй год подряд сохраняет позиции в оценке журнала Times Higher Education Российский университет транспорта.

    Вместе с ним впервые в лидеры вышел Петербургский государственный университет путей сообщения Александра I.

    Всего в этом году в рейтинг вошли более 2000 университетов из 115 стран, в том числе 80 российских вузов. Учебные заведения оценивались по 18 критериям в пяти направлениях: преподавание, исследовательская среда, качество исследований, взаимодействие с экономикой и международная деятельность.

    Фото: Минтранс России


