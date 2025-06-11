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Топ-10 контейнерных линий по рыночной капитализации
11.06.2025

Топ-10 контейнерных линий по рыночной капитализации

    • По состоянию на конец мая в мире насчитывается шесть контейнерных линий с официально подтвержденной высокой капитализацией – рыночной стоимостью более 10 млрд долларов, сообщает Splash со ссылкой на отчет Alphaliner.

    «Три крупнейших контейнерных перевозчика по рыночной капитализации — COSCO, Maersk и Hapag-Lloyd — теперь имеют стоимость, сопоставимую с известными потребительскими брендами, такими как Delta Airlines, Kraft Heinz и Kelloggs», — отмечает в своем последнем еженедельном отчете Alphaliner.

    В рейтинг также вошли HMM, SITC, Evergren, Yang Ming, Wan Hai Lines, ZIM, Matson и RCL.

    По данным Alphaliner, в настоящее время общая рыночная капитализация 11 крупнейших мировых перевозчиков (за исключением MSC) составляет чуть более 165 млрд долларов, что примерно на 60 млрд долларов выше, чем в начале десятилетия.

    По данным фондовой компании Blue Alpha Capital, в первом квартале 2025 года чистая прибыль сектора морских контейнерных перевозок составила 9,9 млрд долларов. Высокая прибыльность всего сектора ожидается как минимум во втором и третьем квартале.

    В свежем отчете Blue Alpha Capital отмечается рост прибыльности по сравнению с допандемийным периодом. В период с 2016 по 2019 год сектор понес совокупные убытки в размере 8,5 млрд долларов при выручке 681,2 млрд долларов. Это привело к отрицательной марже прибыли в 1,3%.

    С 2020 по 2024 год чистая прибыль составляла 8,1%, 36,8%, 42,7%, 9,6% и 18,3% от выручки соответственно.

    Фото: Splash / Alphaliner


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