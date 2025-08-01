В СЗТУ встретились с линейщиками

В СЗТУ прошла рабочая встреча, посвященная перспективам развития контейнерных перевозок в регионе деятельности Балтийской таможни.

Как сообщает ФТС в своем телеграм-канале, в ней приняли участие представители бизнес-сообщества, осуществляющие свою деятельность в Большом порту Санкт-Петербург.

В ходе встречи участники обсудили текущую ситуацию на рынке морских перевозок, перспективы развития контейнерных перевозок в Большом порту Санкт-Петербург, особенности регулирования деятельности терминалов и морских перевозчиков, переориентацию транспортных потоков, особенности прохождения таможенных процедур.

«Мы нацелены на оптимизацию и совершенствование процессов таможенного администрирования в морском порту, а также на оказание содействия участникам ВЭД. СЗТУ уже предпринимает и продолжит принимать меры для ускорения таможенного контроля контейнерных перевозок в рамках действующего законодательства», – отметил Н.Лагирев

Фото (скрин): СЗТУ