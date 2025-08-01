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В СЗТУ встретились с линейщиками
01.08.2025

В СЗТУ встретились с линейщиками

    • В СЗТУ прошла рабочая встреча, посвященная перспективам развития контейнерных перевозок в регионе деятельности Балтийской таможни.

    Как сообщает ФТС в своем телеграм-канале, в ней приняли участие представители бизнес-сообщества, осуществляющие свою деятельность в Большом порту Санкт-Петербург.

    В ходе встречи участники обсудили текущую ситуацию на рынке морских перевозок, перспективы развития контейнерных перевозок в Большом порту Санкт-Петербург, особенности регулирования деятельности терминалов и морских перевозчиков, переориентацию транспортных потоков, особенности прохождения таможенных процедур. 

    «Мы нацелены на оптимизацию и совершенствование процессов таможенного администрирования в морском порту, а также на оказание содействия участникам ВЭД. СЗТУ уже предпринимает и продолжит принимать меры для ускорения таможенного контроля контейнерных перевозок в рамках действующего законодательства», – отметил Н.Лагирев

    Фото (скрин): СЗТУ


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