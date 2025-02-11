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Ассоциация выпускников МТМ ГУМРФ
11.02.2025

Выпускники ЛВИМУ, ГМА, ГУМРФ им. адм. С.О.Макарова, объединяйтесь!

    • Выпускники разных лет факультета управления морским транспортом (позднее факультета международного транспортного менеджмента, ныне Институт международного транспортного менеджмента, который входит в ГУМРФ им. адм. С.О.Макарова) приняли решение о создании ассоциации.

    Инициатива принадлежит выпускнику факультета УМТ 1984 года Леониду Мухину. В оргкомитет будущей Ассоциации вошли сам Л.Мухин и выпускники 1984 года Игорь Матреничев, 1985 года Сергей Соколов, 1988 года Олег Поломарчук и 1998 года Константин Шаров.

    Первой задачей инициативной группы стало составление списков выпускников факультета УМТ-МТМ и установление контакта с представителями разных годов выпуска. Это, считают в оргкомитете, позволит создать единое профессиональное сообщество, в котором каждый сможет найти поддержку, деловые связи и возможность взаимодействия с родным вузом.

    Среди других ключевых задач Ассоциации ее создатели видят:

    • Создание базы выпускников и поддержание активного общения между ними.
    • Помощь студентам и молодым специалистам — наставничество, трудоустройство, мотивация.
    • Содействие в профессиональном развитии — организация встреч с ведущими специалистами отрасли.
    • Развитие партнёрских связей между выпускниками и бизнесом, помощь стартапам и проектам.
    • Популяризация истории Макаровки и сохранение её традиций.
    • Поддержка университета — участие в образовательных инициативах, модернизация учебных программ, профориентация.

    Транспортная отрасль России неразрывно связана с высококвалифицированными специалистами, формирующими её будущее, и выпускники ЛВИМУ, ГМА и ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова вносят значительный вклад в развитие отрасли, занимая ключевые посты не только в крупнейших коммерческих компаниях, но и в государственных структурах, включая профильные министерства и агентства, подчеркнули в Ассоциации.

    SeaNews будет оказывать Ассоциации информационную поддержку и сообщать о ее важных новостях.

    Публикуем обращение оргкомитета Ассоциации.

    Обращение Оргкомитета АВМ УМТ-МТМ

    Фотоотчет предоставлен оргкомитетом


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