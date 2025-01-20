Макаровка приглашает на День открытых дверей

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова приглашает вас 26 января 2024 года в 12:00 на День открытых дверей, который пройдет по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 5/7.

Руководство вуза поделится последними новостями о поступлении, информацией о перспективах трудоустройства после окончания университета и интересными факты из студенческой жизни.

Регистрация доступна по ссылке: https://vk.com/gumrf?w=app5619682_-6716%23614924

Для тех, кто не сможет присутствовать, видеозапись мероприятия будет доступна в группе Вконтакте https://vk.com/gumrf