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Макаровка приглашает на День открытых дверей
20.01.2025

Макаровка приглашает на День открытых дверей

    • Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова приглашает вас 26 января 2024 года в 12:00 на  День открытых дверей, который пройдет по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 5/7.

    Руководство вуза поделится последними новостями о поступлении, информацией о перспективах трудоустройства после окончания университета и интересными факты из студенческой жизни.

    Регистрация доступна по ссылке: https://vk.com/gumrf?w=app5619682_-6716%23614924

    Для тех, кто не сможет присутствовать, видеозапись мероприятия будет доступна в группе Вконтакте https://vk.com/gumrf


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