Встреча выпускников, преподавателей, курсантов и друзей УМТ-МТМ-ИМТМ ГУМРФ им. адм. С.О.Макарова

Дорогие выпускники, преподаватели, курсанты и друзья УМТ-МТМ-ИМТМ ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова!

Приглашаем вас на «Встречу поколений» — праздник, посвящённый 75-летию нашего любимого Института Международного Транспортного Менеджмента!

Когда? 23 мая 2025 года

Во сколько? В 11:00

Где? Санкт-Петербург, Косая линия, В.О., дом 15

Этот день — особенный повод:

Укрепить братские узы между выпускниками разных лет

Обменяться контактами и создать новые профессиональные связи

Окунуться в тёплую атмосферу общих воспоминаний

Поделиться историями с новым поколением курсантов

Увидеть, как сегодня живёт и развивается наш alma mater

Вас ждут:

Тёплые встречи и ностальгические беседы

Выступления преподавателей и руководства ИМТМ и ГУМРФ

Яркие творческие номера от студентов

Уютное общение в кругу друзей

Многое изменилось за эти годы — технологии, программы, даже форма, но дух Макаровца остаётся прежним: сильным, дружным и верным выбранному пути!

Давайте вместе создадим новые воспоминания и продолжим нашу общую историю!

С нетерпением ждём встречи!

Ассоциация выпускников ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова