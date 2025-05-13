Встреча выпускников, преподавателей, курсантов и друзей УМТ-МТМ-ИМТМ ГУМРФ им. адм. С.О.Макарова

Дорогие выпускники, преподаватели, курсанты и друзья УМТ-МТМ-ИМТМ ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова!
Приглашаем вас на «Встречу поколений» — праздник, посвящённый 75-летию нашего любимого Института Международного Транспортного Менеджмента!
Когда? 23 мая 2025 года
Во сколько? В 11:00
Где? Санкт-Петербург, Косая линия, В.О., дом 15
Этот день — особенный повод:
- Укрепить братские узы между выпускниками разных лет
- Обменяться контактами и создать новые профессиональные связи
- Окунуться в тёплую атмосферу общих воспоминаний
- Поделиться историями с новым поколением курсантов
- Увидеть, как сегодня живёт и развивается наш alma mater
Вас ждут:
- Тёплые встречи и ностальгические беседы
- Выступления преподавателей и руководства ИМТМ и ГУМРФ
- Яркие творческие номера от студентов
- Уютное общение в кругу друзей
Многое изменилось за эти годы — технологии, программы, даже форма, но дух Макаровца остаётся прежним: сильным, дружным и верным выбранному пути!
Давайте вместе создадим новые воспоминания и продолжим нашу общую историю!
С нетерпением ждём встречи!
Ассоциация выпускников ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова