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Встреча выпускников, преподавателей, курсантов и друзей УМТ-МТМ-ИМТМ ГУМРФ им. адм. С.О.Макарова
13.05.2025

Встреча выпускников, преподавателей, курсантов и друзей УМТ-МТМ-ИМТМ ГУМРФ им. адм. С.О.Макарова

    • Дорогие выпускники, преподаватели, курсанты и друзья УМТ-МТМ-ИМТМ ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова!

    Приглашаем вас на «Встречу поколений» — праздник, посвящённый 75-летию нашего любимого Института Международного Транспортного Менеджмента!

    Когда? 23 мая 2025 года

    Во сколько? В 11:00

    Где? Санкт-Петербург, Косая линия, В.О., дом 15

    Этот день — особенный повод:

    • Укрепить братские узы между выпускниками разных лет
    • Обменяться контактами и создать новые профессиональные связи
    • Окунуться в тёплую атмосферу общих воспоминаний
    • Поделиться историями с новым поколением курсантов
    • Увидеть, как сегодня живёт и развивается наш alma mater

    Вас ждут:  

    • Тёплые встречи и ностальгические беседы
    • Выступления преподавателей и руководства ИМТМ и ГУМРФ
    • Яркие творческие номера от студентов
    • Уютное общение в кругу друзей

    Многое изменилось за эти годы — технологии, программы, даже форма, но дух Макаровца остаётся прежним: сильным, дружным и верным выбранному пути!

    Давайте вместе создадим новые воспоминания и продолжим нашу общую историю!

    С нетерпением ждём встречи!

    Ассоциация выпускников ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова


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