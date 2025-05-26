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В Макаровке открыли ледовый тренажер атомного ледокола проекта 22220
26.05.2025

В Макаровке открыли ледовый тренажер атомного ледокола проекта 22220

    • В Санкт-Петербурге, в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова (ГУМРФ) открыли полномасштабный ледовый тренажер атомного ледокола проекта 22220 (симулятор с навигационным оборудованием и мониторами для воссоздания вида с ходового мостика судна), сообщает пресс-служба «Росатома».

    Ледовый навигационный тренажер универсального атомного ледокола проекта 22220 представляет собой помещение, полностью имитирующее часть ходового мостика ледокола. Внутри него установлено навигационное оборудование, идентичное тому, что находится на реальном ледоколе. Полномасштабный тренажер позволяет отрабатывать сценарии прохождения Северного морского пути в связке с другими судами (в университете уже установлены тренажеры газовоза и грузового судна). Подобная связка позволяет отрабатывать буксировку судна, околку застрявшего судна ото льда, прохождение по Морскому каналу Обской губы и заводку судов на ледовые площадки в припае реки Енисей.

    В режиме конструктора на тренажере можно воссоздать неограниченное количество вариаций различной ледовой обстановки в любой точке СМП. Ожидается, что это позволит специалистам «ГлавСевморпути» использовать тренажер, в числе прочего, для проверки решений по определению оптимальных маршрутов движения ледоколов и судов ледового класса.

    Атомоходы проекта 22220 являются самыми большими и мощными атомными ледоколами в мире. Двухосадочная конструкция этих судов позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек, в частности на мелководных участках Енисея (Дудинское направление) и Обской губы. Суда этого проекта в ближайшие годы должны стать основой гражданского атомного ледокольного флота России. Сейчас атомный флот включает в себя четыре новых ледокола проекта 22220 – «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия. Строятся той же серии «Чукотка», «Ленинград», планируется закладка ледокола «Сталинград».

    Основные характеристики атомных ледоколов проекта 22220: длина — 173,3 м; ширина — 34 м; осадка по конструктивной ватерлинии — 10,5 м; минимальная рабочая осадка — 9,3 м; водоизмещение — 33,54 тыс. тонн. Назначенный срок службы — 40 лет, экипаж — 54 человека. Предельная толщина сплошного ровного припайного льда, преодолеваемая ледоколом непрерывным ходом со скоростью 1,5-2 узла, при полной мощности на глубокой воде составляет 2,8 метра.

    В 2018 году правительство РФ наделило «Росатом» полномочиями инфраструктурного оператора СМП. Госкорпорация курирует федеральный проект «Развитие Северного морского пути», а также участвует в реализации плана развития Северного морского пути до 2035 года и инициативы социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года «Круглогодичный Северный морской путь», утвержденной распоряжением Правительства РФ. Одна из стратегических целей госкорпорации «Росатом» — сделать СМП эффективной транспортной артерией, связывающей Европу, Россию и Азиатско-Тихоокеанский регион. В декабре 2024 года утвержден федеральный проект по развитию Большого Северного морского пути – транспортного коридора от Калининграда до Владивостока.

    Фото: «Росатом»


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