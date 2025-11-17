Информационно-аналитическое агентство
Расширение ротации сервиса FESCO Intra Asia Service
17.11.2025

Новый порядок распределения электронных деклараций на товары между таможенными постами

    • На Федеральном портале проектов правовых актов размещен проект приказа, вносящий изменения в приказ Минфина России 45н, который регулирует порядок распределения электронных деклараций на товары между таможенными постами через информационные системы таможенных органов без участия инспекторов. Как сообщает в своем телеграм-канале Федеральная таможенная служба, планируется, что он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

    Новый порядок отменяет распределение деклараций в виде электронного документа на товары по виду транспорта и по месту налогового учета декларанта. Также отменяются связки между центрами электронного декларирования.

    В соответствии с новым порядком ДТ, за исключением отдельных случаев, будут распределяться на таможенный пост, имеющий минимальное значение текущей нагрузки (количество ДТ, находящихся в работе/количество должностных лиц), при условии, что она поступила во время работы ЦЭД и у данного ЦЭД имеется техническая возможность совершения таможенных операций (отсутствует НШС).

    При этом сохраняется распределение на отдельные таможенные посты (ЦЭД) в случаях:

    • установления компетенции ЦЭД отдельными нормативными правовыми актами (например, подакцизные товары – компетенция Акцизного (специализированного) ЦЭД, радиоактивные материалы – Московского и Уральского ЦЭД, нефтепродукты – Энергетического ЦЭД);
    • перемещения товаров в рамках проектов «Сахалин-1», «Сахалин-2» (Владивостокский ЦЭД);
    • перемещения товаров в рамках проекта «Сколково» (Центральный ЦЭД);
    • помещения товаров под таможенные процедуры на территории Особой экономической зоны в Калининградской области (Калининградский ЦЭД);
    • помещения товаров под таможенные процедуры на территории свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя (Новороссийский ЦЭД);
    • помещения товаров под таможенные процедуры на территории Особой экономической зоны в Магаданской области (Владивостокский ЦЭД);
    • перемещения товаров в рамках Соглашения с Республикой Абхазией и Республикой Южная Осетия (Абхазский таможенный пост (специализированный), Юго-Осетинский таможенный пост (специализированный).

    В данный момент проект вынесен на общественное обсуждение.

    Проект приказа о порядке распределения электронных ДТ

    Фото: ФТС


