Новый порядок распределения электронных деклараций на товары между таможенными постами

На Федеральном портале проектов правовых актов размещен проект приказа, вносящий изменения в приказ Минфина России 45н, который регулирует порядок распределения электронных деклараций на товары между таможенными постами через информационные системы таможенных органов без участия инспекторов. Как сообщает в своем телеграм-канале Федеральная таможенная служба, планируется, что он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Новый порядок отменяет распределение деклараций в виде электронного документа на товары по виду транспорта и по месту налогового учета декларанта. Также отменяются связки между центрами электронного декларирования.

В соответствии с новым порядком ДТ, за исключением отдельных случаев, будут распределяться на таможенный пост, имеющий минимальное значение текущей нагрузки (количество ДТ, находящихся в работе/количество должностных лиц), при условии, что она поступила во время работы ЦЭД и у данного ЦЭД имеется техническая возможность совершения таможенных операций (отсутствует НШС).

При этом сохраняется распределение на отдельные таможенные посты (ЦЭД) в случаях:

установления компетенции ЦЭД отдельными нормативными правовыми актами (например, подакцизные товары – компетенция Акцизного (специализированного) ЦЭД, радиоактивные материалы – Московского и Уральского ЦЭД, нефтепродукты – Энергетического ЦЭД);

перемещения товаров в рамках проектов «Сахалин-1», «Сахалин-2» (Владивостокский ЦЭД);

перемещения товаров в рамках проекта «Сколково» (Центральный ЦЭД);

помещения товаров под таможенные процедуры на территории Особой экономической зоны в Калининградской области (Калининградский ЦЭД);

помещения товаров под таможенные процедуры на территории свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя (Новороссийский ЦЭД);

помещения товаров под таможенные процедуры на территории Особой экономической зоны в Магаданской области (Владивостокский ЦЭД);

перемещения товаров в рамках Соглашения с Республикой Абхазией и Республикой Южная Осетия (Абхазский таможенный пост (специализированный), Юго-Осетинский таможенный пост (специализированный).

В данный момент проект вынесен на общественное обсуждение.

Проект приказа о порядке распределения электронных ДТ

Фото: ФТС