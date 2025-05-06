Экспорт обработанной древесины из Сибири растет

В 1 квартале 2025 года доля обработанных пиломатериалов в общем объеме экспортируемых лесоматериалов из Сибирского федерального округа достигла 97%. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 95%, сообщается в телеграм-канале ФТС.

Основные объемы поставок осуществляются из Иркутской области и Красноярского края.

Отмечается рост экспорта продукции высокой степени переработки лесоматериалов. Так, вес вывезенной древесной целлюлозы увеличился на 16% по сравнению с первым кварталом 2024 года. Основным потребителем этого товара остается Китай, также отгрузки целлюлозы осуществлялись в Узбекистан и Таджикистан.

Значительно вырос и экспорт крафт-бумаги – в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сибирь продолжает занимать 1 место среди федеральных округов по объему экспорта крафт-бумаги и крафт-картона.

Фото: телеграм-канал ФТС