Билл Гейтс будет развивать проект атомных судов
25.08.2025

    • Билл Гейтс, основатель компании TerraPower, специализирующейся на атомных разработках, встретился сегодня в Сеуле с главой судостроительного предприятия HD Hyundai Чон Ки Суном с целью дальнейшего стратегического партнерства, направленного на коммерциализацию жидкосолевых реакторов (SMR), сообщает Splash.

    На встрече сторону обсудили расширение цепочек поставок и развитие технологии быстрых реакторов с натриевым теплоносителем. HD Hyundai уже заключила контракт на производство корпусов для реакторов нового поколения. «И обе команды рассматривают возможность перехода на морские ядерные решения», — пишет издание.

    Чон назвал это соглашение «поворотным моментом» в глобальных цепочках поставок атомной энергии. Генеральный директор TerraPower Крис Левек отметил, что производственная мощь HD Hyundai имеет решающее значение для выхода на рынок.

    HD Hyundai уже представил модель контейнеровоза вместимостью 15 тыс. TEU с энергосистемой SMR, получила принципиальное одобрение ABS и выделил 206 млн долларов США на разработку судов с атомной энергетической установкой к 2030 году.

    Корейский судостроитель также изучает плавучие атомные баржи-платформы, такие как судно с энергоустановкой SMR мощностью 240 МВт и верхняя платформа для производства водорода. Эти решения уже получили принципиальное одобрение ABS.

    Фото: Splash / HD Hyundai


