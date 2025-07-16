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Южнокорейская верфь HD Hyundai идет в Африку
16.07.2025

Южнокорейская верфь HD Hyundai идет в Африку

    • Южнокорейское судостроительное предприятие HD Hyundai рассматривает стратегическую возможность выхода на рынок Северной Африки. Компания, в частности, изучает перспективу получить долгосрочное право на эксплуатацию верфи в Касабланке (Марокко), сообщает Splash.

    На фоне рекордного объема заказов производственные мощности HD Hyundai перегружены. В настоящее время площадки этой верфи законтрактованы на ближайшие три года, при этом ее портфель заказов составляет 451 судно.

    Национальное портовое агентство Марокко предлагает право на эксплуатацию производственного объекта в Касабланке, который, по прогнозам, может стать крупнейшей верфью в Африке площадью 210 тыс. кв. м, на территории которого будут построены причалы, сухой док и размещены краны.

    В настоящее время Марокко имеет всего 16 торговых судов, однако к 2040 году эта страна планирует увеличить свой флот до 100 судов.

    «HD Hyundai рассматривает этот план как возможность получить местные заказы, используя при этом географическое преимущество Марокко для привлечения клиентов из Европы и стран ближнего зарубежья. Эта инициатива является частью более широкой стратегии HD Hyundai по повторению своего успеха во Вьетнаме и на Филиппинах. Компания также укрепляет связи с Индией и США, включая недавние сделки с Cochin Shipyard и Edison Chouest Offshore», — пишет Splash.

    Фото: HD Hyundai


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