БРИКС: пять точек взаимодействия на транспорте

О перспективных направлениях сотрудничества с участниками объединения рассказал замминистра транспорта Андрей Никитин на сессии ПМЭФ’25.

Как сообщает пресс-служба Минтранса в своем телеграм-канале, он выделил пять точек взаимодействия между странами БРИКС в сфере транспорта и логистики:

IT-решения : Россия практически полностью импортозаместила все критические технологии в транспортной отрасли: от систем бронирования до беспилотных грузовиков. Это однозначно повестка для взаимодействия со странами БРИКС+.

: Россия практически полностью импортозаместила все критические технологии в транспортной отрасли: от систем бронирования до беспилотных грузовиков. Это однозначно повестка для взаимодействия со странами БРИКС+. Интеграция национальных цифровых транспортно-логистических платформ : Режим «единого окна» и электронный документооборот позволят сократить сроки перевозки грузов по международным транспортным коридорам.

: Режим «единого окна» и электронный документооборот позволят сократить сроки перевозки грузов по международным транспортным коридорам. Космические технологии : Устойчивая связь особенно важна на Северном морском пути. Это позволит сделать его эффективным конкурентом Суэцкого коридор. Здесь есть перспективы для технологических альянсов со странами БРИКС.

: Устойчивая связь особенно важна на Северном морском пути. Это позволит сделать его эффективным конкурентом Суэцкого коридор. Здесь есть перспективы для технологических альянсов со странами БРИКС. Кибербезопасность : Системы производителей накапливают данные о машине и грузе. На площадке БРИК предстоит договориться о том, как эти данные будут храниться, использоваться и не использоваться в ущерб странам-партнерам.

: Системы производителей накапливают данные о машине и грузе. На площадке БРИК предстоит договориться о том, как эти данные будут храниться, использоваться и не использоваться в ущерб странам-партнерам. Бизнес-альянсы: Чтобы синхронизировать нормативную деятельность и не создавать дополнительных барьеров, должны поступать совместные запросы от логистов, автопроизводителей и др. БРИКС – отличная площадка создания таких альянсов.

Фото: пресс-служба Минтранса