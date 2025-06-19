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БРИКС: пять точек взаимодействия на транспорте
19.06.2025

БРИКС: пять точек взаимодействия на транспорте

    • О перспективных направлениях сотрудничества с участниками объединения рассказал замминистра транспорта Андрей Никитин на сессии ПМЭФ’25.

    Как сообщает пресс-служба Минтранса в своем телеграм-канале, он выделил пять точек взаимодействия между странами БРИКС в сфере транспорта и логистики:

    • IT-решения: Россия практически полностью импортозаместила все критические технологии в транспортной отрасли: от систем бронирования до беспилотных грузовиков. Это однозначно повестка для взаимодействия со странами БРИКС+.
    • Интеграция национальных цифровых транспортно-логистических платформ: Режим «единого окна» и электронный документооборот позволят сократить сроки перевозки грузов по международным транспортным коридорам.
    • Космические технологии: Устойчивая связь особенно важна на Северном морском пути. Это позволит сделать его эффективным конкурентом Суэцкого коридор. Здесь есть перспективы для технологических альянсов со странами БРИКС.
    • Кибербезопасность: Системы производителей накапливают данные о машине и грузе. На площадке БРИК предстоит договориться о том, как эти данные будут храниться, использоваться и не использоваться в ущерб странам-партнерам.
    • Бизнес-альянсы: Чтобы синхронизировать нормативную деятельность и не создавать дополнительных барьеров, должны поступать совместные запросы от логистов, автопроизводителей и др. БРИКС – отличная площадка создания таких альянсов.

    Фото: пресс-служба Минтранса


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