Модернизация портовой инфраструктуры на Зерновом Терминальном комплексе Тамань

19 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025) подписан трёхсторонний протокол о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций между администрацией Краснодарского края, муниципальным образованием Темрюкский район и «Зерновым Терминальным комплексом Тамань».

Как сообщили SeaNews в «Деметра-Холдинге», документ подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава муниципального образования Темрюкский район Фёдор Бабенков и генеральный директор «Деметра-Холдинг» Алексей Грибанов.

Масштабный проект предусматривает комплексную модернизацию портовой инфраструктуры. Объем вложений превысит 9 млрд рублей. Работы охватят реконструкцию причалов, дноуглубление, усиление эстакады, строительство новой галереи, а также развитие логистики автотранспорта с применением цифровой экосистемы Smartseeds. Реализация проекта рассчитана на период с 2024 по 2028 годы.

Проект укрепит экспортные возможности российской аграрной отрасли и обеспечит дополнительную логистическую гибкость на юге России, подчеркнули в «Деметра-Холдинге». Инвестор обязуется выполнить строительство объектов за счёт собственных средств, соблюдать экологические нормы, привлекать подрядчиков и поставщиков из региона, а также создать новые рабочие места.

Администрации региона и муниципалитета подтвердили готовность оказывать содействие реализации проекта.

Фото: «Деметра-Холдинг»