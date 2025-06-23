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Более 10,8 млрд рублей в третью очередь НЗТ
23.06.2025

Модернизация портовой инфраструктуры на Зерновом Терминальном комплексе Тамань

    • 19 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025) подписан трёхсторонний протокол о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций между администрацией Краснодарского края, муниципальным образованием Темрюкский район и «Зерновым Терминальным комплексом Тамань».

    Как сообщили SeaNews в «Деметра-Холдинге», документ подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава муниципального образования Темрюкский район Фёдор Бабенков и генеральный директор «Деметра-Холдинг» Алексей Грибанов.

    Масштабный проект предусматривает комплексную модернизацию портовой инфраструктуры. Объем вложений превысит 9 млрд рублей. Работы охватят реконструкцию причалов, дноуглубление, усиление эстакады, строительство новой галереи, а также развитие логистики автотранспорта с применением цифровой экосистемы Smartseeds. Реализация проекта рассчитана на период с 2024 по 2028 годы.

    Проект укрепит экспортные возможности российской аграрной отрасли и обеспечит дополнительную логистическую гибкость на юге России, подчеркнули в «Деметра-Холдинге». Инвестор обязуется выполнить строительство объектов за счёт собственных средств, соблюдать экологические нормы, привлекать подрядчиков и поставщиков из региона, а также создать новые рабочие места.

    Администрации региона и муниципалитета подтвердили готовность оказывать содействие реализации проекта.

    Фото: «Деметра-Холдинг»


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