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Западная ось Золотого кольца превратилась в промышленную дорогу
25.06.2025

Западная ось Золотого кольца превратилась в промышленную дорогу

    • Но пока «дорога трех столиц» недооценена

    За последние годы Смоленская область стала ключевым транспортным узлом, особенно в контексте товарооборота с Республикой Беларусь и параллельного импорта из Европы. Об этом заявил губернатор Смоленской области Василий Анохин в ходе круглого стола «Не просто стройка: финансирование инфраструктуры как основа экономического роста» в рамках ПМЭФ-2025.

    «Мы регион, который сейчас является центральным транспортным узлом для Республики Беларусь, параллельного импорта из Европы. В этом году товарооборот нашего региона, я думаю, достигнет 300 миллиардов рублей. Мы – третьи в стране по товарообороту с Республикой Беларусь. После Москвы и Московской области стоит Смоленская область. Поэтому ключевое для нас – это железная дорога. Наша совместно с коллегами задача – вывезти нашу продукцию с востока на запад, потому что рынки у нас сместились в центральную Россию и на восток. Раньше же было все наоборот, поэтому для нас критично развитие железнодорожной инфраструктуры», – сказал губернатор.

    А.Анохин подчеркнул, что перевозки по железной дороге в Смоленской области растут кратно.

    Также глава региона коснулся перспектив развития автомобильных дорог, включая «дорогу трех столиц» – западную ось Золотого кольца, которая пока, по его мнению, недооценена. «Западная ось Золотого кольца – это Тверь, Смоленская область, Калуга, Тула. Эта дорога Золотого кольца фактически из туристической превратится в реально серьезную промышленную дорогу. Потому что многие грузопотоки, доходя до ЦКАДа, уходят как раз по этой оси. И мы видим перспективу стратегического развития и расширения западной оси Золотого кольца, на который приходит уже реально серьезный грузопоток», – резюмировал В.Анохин.

    Фото: Росконгресс / Александр Гальперин


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