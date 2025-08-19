Импорт орехов и фруктов через Шереметьевскую таможню

В первом полугодии 2025 года через Шереметьевскую таможню авиатранспортом ввезено почти 3,5 тыс. тонн орехов и фруктов. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает ФТС в своем телеграм-канале, основными странами-поставщиками стали Египет, Таиланд, Узбекистан и Марокко.

Наибольший объем импорта пришелся на свежие фрукты и ягоды: клубнику, черешню, папайю, малину, личи и джекфрут. Также значительно вырос ввоз орехов, среди которых лидируют кокосы, миндаль и макадамия.

Все поступающие товары проходят таможенный контроль в приоритетном порядке, что обеспечивает их быструю доставку на прилавки магазинов, отметили в ФТС.

Фото: ФТС