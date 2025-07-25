Импорт арбузов и дынь на Урал вырос в 7 раз

Более 7260 тонн бахчевых общей стоимостью 300 млн рублей ввезено на Урал с начала года, сообщает ФТС в своем телеграм-канале. Это в 4 раза больше в стоимостном выражении, в весовом — почти в 7 раз в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

Главный поставщик арбузов и дынь – Узбекистан. Всего из этой страны импортировано 7 тыс. тонн плодов на сумму более 280 млн рублей. По сравнению с прошлым годом показатель вырос по весу в 13 раз, по стоимости – в 9 раз.

Импорт бахчевых культур также осуществляется из Китая и стран Ближнего Востока. Пик поставок приходится на июль.

«В этом году из КНР импортировано более 92 тонн плодоовощной продукции стоимостью 12 млн рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост в физическом выражении в 2 раза, в стоимостном – в 3 раза», – отметил начальник УТУ Алексей Фролов.

Фото: ФТС