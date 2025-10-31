Новый гидрографический катер в Азово-Черноморском бассейне

Новый гидрографический катер «Лот», пополнивший флот «Росморпорта» в начале октября, приступил к работе. Как сообщает предприятие в своем телеграм-канале, он будет вести промеры глубин в акваториях портов Азово-Черноморского бассейна, среди которых Темрюк, Тамань, Кавказ и Крым.

Судно повышенной мореходности длиной 10 м и шириной 3,6 м выпущено на петербургской верфи Marine Pro Boats. «Лот» оснащен двумя дизельными двигателями мощностью 270 л. с. каждый. Он разгоняется до 22 узлов и показывает отличную управляемость при движении галсом на малой скорости во время промеров.

Катер построен из алюминиево-магниевого сплава. Он вмещает 2 членов экипажа, 2 гидрографов и, при необходимости, 4 пассажира.

Фото: Росморпорт