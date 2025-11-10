Первое эко-судно получило свидетельство морского автономного надводного судна

Сборщик льяльных вод «Копорье» получил свидетельство морского автономного надводного судна (МАНС). Как сообщается на сайте Росморречфлота, судно стало первым среди служебно-вспомогательного флота России, кому присвоена данная категория. Соответствующее свидетельство выдал Российский морской регистр судоходства после установки на эко-судно системы автономной навигации и её успешного испытания в Финском заливе.

Эксплуатацию автономного эко-судна планируют начать в декабре 2025 года. Оно будет круглогодично оказывать услуги по сбору льяльных вод в морском порту Усть-Луга.

Также удостоверение МАНС выдали на пульт дистанционного управления судном «Копорье».

Ходовые и швартовые испытания «Копорья» под управлением капитанов-операторов из Центра дистанционного управления (ЦДУ) МАНС состоялись этой осенью в акватории Невской Губы, на девиационном полигоне в районе приёмного буя.

Это третье по счёту судно ФГУП «Росморпорт», оснащённое беспилотной системой в рамках федерального проекта «Автономное судовождение». В 2023 году систему внедрили на автомобильно-железнодорожных паромах «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский», которые прошли уже более 240 тыс. морских миль на маршруте Усть-Луга – Балтийск.

«Копорье» – судно серии проекта RST38, построено на Окской судоверфи в 2024 году. Оно предназначено для сбора с судов нефтесодержащих вод, их отстоя и сепарации со сдачей нефтеостатков на берег в хранилище, а отсепарированной чистой воды – на берег или за борт в разрешённых районах. Также «Копорье» собирает с судов сточные воды и мусор, доставляя отходы к береговым очистным сооружениям.

Головное судно проекта RST38 «Коппи» также передано предприятию в 2024 году. Оно работает в морском порту Ванино на Дальнем Востоке.

Фото: Росморречфлот