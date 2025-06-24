Введен в опытную эксплуатацию единый центр управления ГМССБ в Петропавловске-Камчатском

ФГУП «Росморпорт» сообщило о завершении работ по созданию единого центра управления ГМССБ морских районов А1 и А2 и службы НАВТЕКС в морском порту Петропавловск-Камчатский на отечественном программном обеспечении и запустило его в режиме опытной эксплуатации. На сегодняшний день это самый восточный единый центр управления системами ГМССБ в России, функционирующий полностью на российском ПО.

В целях обеспечения бесперебойной работы центра установлены системы управления радиосвязью NAVI GMDSS 4000 и мониторинга технологического оборудования «Октопус». Рабочие места службы НАВТЕКС оснащены программным комплексом «ТАМГА НАВТЕКС». Все программные продукты внесены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и работают под управлением операционной системы Astra Linux.

Для отображения навигационной обстановки используется картографическая система NavX производства TRANSAS, обеспечивающая отображение в режиме реального времени положения и параметров движения судов с использованием электронных карт.

В рамках создания единого центра управления ГМССБ проведены работы по реконструкции береговой станции Петропавловск-Камчатский морского района А1 ГМССБ и введены в эксплуатацию две новые базовые станции морского района А1. Реализована интеграция в новую систему существующих приемников и передатчиков береговой станции Петропавловск-Камчатский морского района А2 ГМССБ и береговой станции Петропавловск-Камчатский службы НАВТЕКС.

Предприятием установлено соответствие нового программного обеспечения требованиям Минтранса России. Работы проведены во исполнение Указа Президента России об обеспечении технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации.

Единый центр управления ГМССБ обеспечивает устойчивую связь с судами в морских районах А1 и А2, осуществляет несение непрерывной радиовахты и радиообмен с судами в диапазоне ОВЧ и ПВ/КВ, автоматически обрабатывает вызовы бедствия, поступающие с судов, находящихся в указанных морских районах, и участвует в оперативной организации поисково-спасательных операций. С использованием службы НАВТЕКС в зоне ее действия осуществляется передача мореплавателям навигационной, метеорологической информации по безопасности мореплавания и сообщений по поиску и спасанию.

Фото: Росморпорт