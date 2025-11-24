Рекордный рост грузооборота через МАПП Забайкальск

Читинская таможня сообщает о значительном увеличении объемов международных перевозок в ноябре 2025 года. За 19 дней месяца оформлено 17386 транспортных средств международной перевозки, что на 43,7% превысило аналогичные показатели прошлого года.

Грузооборот за этот период, как сообщила ФТС в своем телеграм-канале, составил 182 тыс. тонн и увеличился на 33,5%.

Несмотря на значительный рост грузооборота, на подъездах к МАПП Забайкальск заторы не образуются, подчеркнули в таможне. Стабильная работа таможенников в пункте пропуска обусловлена четкой организацией всех процессов.

Только за сутки 19 ноября в МАПП Забайкальск оформлено 961 транспортное средство международной перевозки.

Фото: ФТС