Литва требует декларировать топливо в баках грузовиков

С 12 марта 2025 года в 8:00 вводится обязательное электронное декларирование топлива, содержащегося в топливных баках грузовых автомобилей, въезжающих на территорию Литвы, сообщает в своем телеграм-канале ФТС со ссылкой на Литовскую таможню.

По информации Литовской таможни, ввоз топлива в ЕС из Республики Беларусь (через Мядининкайский и Шальчининкайский ПКП) и Российскую Федерацию (через Кибартайский ПКЗ) ограничен.

Это может привести к снижению пропускной способности пунктов пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони), Кибартай (Чернышевское), а также росту очередей транспортных средств.

Водителям фур, следующим через данные пункты пропуска, нужно указывать в электронной декларации количество топлива в баках.

Сброс такого топлива может повлечь административную ответственность с конфискацией транспортного средства по АНК Литовской Республики.

Фото: ФТС