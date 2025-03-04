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Литва требует декларировать топливо в баках грузовиков
04.03.2025

Литва требует декларировать топливо в баках грузовиков

    • С 12 марта 2025 года в 8:00 вводится обязательное электронное декларирование топлива, содержащегося в топливных баках грузовых автомобилей, въезжающих на территорию Литвы, сообщает в своем телеграм-канале ФТС со ссылкой на Литовскую таможню.

    По информации Литовской таможни, ввоз топлива в ЕС из Республики Беларусь (через Мядининкайский и Шальчининкайский ПКП) и Российскую Федерацию (через Кибартайский ПКЗ) ограничен.

    Это может привести к снижению пропускной способности пунктов пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони), Кибартай (Чернышевское), а также росту очередей транспортных средств.

    Водителям фур, следующим через данные пункты пропуска, нужно указывать в электронной декларации количество топлива в баках.

    Сброс такого топлива может повлечь административную ответственность с конфискацией транспортного средства по АНК Литовской Республики.

    Фото: ФТС


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