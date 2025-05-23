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23.05.2025

Новый пункт пропуска на границе с Китаем построят в 2028 году

    • Возведение пункта пропуска на острове Большой Уссурийский стало одной из тем встречи первого заместителя министра Валентина Иванова транспорта РФ с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным.

    Новый пункт пропуска на границе с Китаем построят в 2028 годуКак сообщает пресс-служба Минтранса, работа ведется по поручению Президента и в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». Строительство планируется завершить в 2028 году.

    В новом пункте пропуска смогут пересекать границу 250 грузовых, 100 легковых и 50 пассажирских транспортных средств, 2,5 тыс. человек и порядка 3,6 тонн грузов в сутки. Это повысит туристическую и инвестиционную привлекательность региона.

    В ближайшее время Росгранстрой планирует заключить госконтракт на строительство пункта пропуска «под ключ», что позволит сократить срок реконструкции на полгода и запустить подготовительные работы с момента направления проектной документации на госэкспертизу.

    Также региону предстоит построить подъездную дорогу к пункту пропуска и инфраструктуру инженерной защиты от наводнений.

    Напомни, на Большом Уссурийском острове планируется создать транспортно-логистический хаб мирового уровня

    Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края


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