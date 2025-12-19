Информационно-аналитическое агентство
Сформированы сквозные ставки для западного маршрута МТК «Север – Юг»
19.12.2025

    • РЖД, Азербайджанские и Иранские железные дороги по итогам переговоров подписали протокол, закрепляющий сквозные ставки на транспортировку грузов по западному маршруту международного транспортного коридора «Север – Юг», сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале.

    Стороны провели первичную оценку объемов перевозок на 2026 год и утвердили план действий по их организации на первое полугодие.

    Целью является повысить коммерческую привлекательность западной ветки МТК «Север – Юг».

    Документ подписали заместитель главы РЖД Ирина Магнушевская, заместитель председателя Азербайджанских железных дорог Игбал Гусейнов и заместитель гендиректора Иранских железных дорог Мортеза Джафари.

    Контейнерные перевозки по западному маршруту через азербайджано-иранский пункт пропуска Астара в 2025 году выросли почти на 60% – уже перевезено порядка 7,5 тыс. TEU.

    Россия, Азербайджан и Иран также продолжат работу над привлечением неконтейнерных грузов – чёрных металлов, зерновых и лесных грузов, бумаги и удобрений

    Фото: РЖД


