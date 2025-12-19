Сформированы сквозные ставки для западного маршрута МТК «Север – Юг»

РЖД, Азербайджанские и Иранские железные дороги по итогам переговоров подписали протокол, закрепляющий сквозные ставки на транспортировку грузов по западному маршруту международного транспортного коридора «Север – Юг», сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале.

Стороны провели первичную оценку объемов перевозок на 2026 год и утвердили план действий по их организации на первое полугодие.

Целью является повысить коммерческую привлекательность западной ветки МТК «Север – Юг».

Документ подписали заместитель главы РЖД Ирина Магнушевская, заместитель председателя Азербайджанских железных дорог Игбал Гусейнов и заместитель гендиректора Иранских железных дорог Мортеза Джафари.

Контейнерные перевозки по западному маршруту через азербайджано-иранский пункт пропуска Астара в 2025 году выросли почти на 60% – уже перевезено порядка 7,5 тыс. TEU.

Россия, Азербайджан и Иран также продолжат работу над привлечением неконтейнерных грузов – чёрных металлов, зерновых и лесных грузов, бумаги и удобрений

Фото: РЖД