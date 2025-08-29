Информационно-аналитическое агентство
Россия и Иран работают над формированием грузовой базы
29.08.2025

Россия и Иран работают над формированием грузовой базы

    • Встреча министра транспорта РФ Андрея Никитина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в России Каземом Джалали подтвердила позитивную динамику транспортного сотрудничества между двумя странами, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

    «На повестке меры по увеличению объемов перевозок по международному транспортному коридору (МТК) «Север – Юг». Продолжаем работу по снятию инфраструктурных ограничений, созданию конкурентоспособных ценовых условий и формированию грузовой базы. На западном маршруте способствуем развитию мультимодальных сервисов с перегрузкой на автотранспорт. На восточном маршруте коридора работает регулярный контейнерный сервис», – говорится в пресс-релизе.

    Затронули тему развития сотрудничества в сфере морского транспорта. В частности, обсудили перспективы усиления взаимодействия судоходных и портовых компаний двух стран.

    Стороны заинтересованы в развитии мультимодальных перевозок с применением комплексной ставки в железнодорожном и морском транспорте, а также рассматривают перспективы открытия круизного сообщения между портами на Каспийском море.

    Сфера автомобильных перевозок между странами также активно развивается. За 2024 год они выросли на 12,8%.

    Обсуждались результаты и перспективы совместных проектов, включая строительство участка Решт – Астара. Этот объект соединит железные дороги Азербайджана и Ирана и позволит перевозить не менее 15 млн тонн грузов ежегодно.

    Фото: пресс-служба Минтранса


