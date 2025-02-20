Zhonggu запускает сервис в Индию и Вьетнам

Китайский внутриазиатский перевозчик Zhonggu Logistics и национальная контейнерная линия Vietnam Maritime Corp (VIMC) запустил сервис, соединяющий порт залива Бейбу (входят порты Фанчэн, Циньчжоу и Бэйхай) с портами Вьетнама и Индии.

Сервис будет работать с частотой раз в три недели с отправлением из порта Циньчжоу, с заходами во вьетнамский порт Хайфон и индийский Калькутта.

Сервис обеспечит экспорт китайских товаров и продукции, таких как стекло, изделия из бумаги, электроники, а также импорт древесной щепы, крахмала, специй и продуктов питания.

«Ожидается, что совместный сервис встроится в Западный сухопутно-морской коридор и будет способствовать интеграции китайской инициативы «Один пояс, один путь» и вьетнамского проекта «Два коридора, один пояс», – пишет издание.

Прогнозируется, что порт залива Бейбу в этом году перевалит 10 млн TEU. В 2024 году контейнерооборот этого порта составит 9 млн TEU.

В 2024 году Китай укрепил свои позиции в качестве крупнейшего торгового партнера Вьетнама. Объем торговли превысил 200 млрд долларов США. Вьетнам, в свою очередь, является крупнейшим торговым партнером провинции Гуанси уже 26 лет подряд.

«На фоне напряженности в торговых отношениях между Китаем и США Вьетнам зафиксировал рост контейнерного экспорта, так как все больше производителей переносят производство в эту страну, чтобы обойти пошлины США. Рынок контейнерных перевозок Индии также показал быстрый рост, обусловленный ростом торговли и правительственными инициативами», – пишет издание.

VIMC намерен расширить торговые связи с Индией и планирует в этом году запустить контейнерные перевозки в порты Ченнай и Каттупалли.

Фото: Zhonggu