США не будут автоматизировать порты?

Члены Международной ассоциации грузчиков (ILA) официально ратифицировали коллективное соглашение сроком на шесть лет, тем самым завершив «одни из самых спорных за несколько десятилетий переговоров по трудовому контракту», сообщает Maritime Executive. ILA назвала новое соглашение «золотым стандартом» в трудовых отношениях докеров и заявила, что с подписанием этого контракта наступит «трудовой мир».

Новое соглашение удовлетворило несколько условий докеров, которые в октябре 2024 года провели трехдневную забастовку и выдвинули свои требования. Так, например, контракт гарантирует повышение заработной платы на 62% в течение шести лет, ускоренное повышение заработной платы для новых членов ILA, различные льготы, в том числе в системе здравоохранения.

В ILA отмечают, что новое трудовое соглашение «стоит» порядка 35 млрд долларов, что почти в два раза выше «цены» предыдущего контракта.

Условия имеют обратную силу с 1 октября 2024 года, когда истек срок предыдущего контракта и когда повышение заработной платы было отложено до полного достижения договоренности. Новый коллективный договор распространяется на 35 портов восточного побережья и действует до 30 сентября 2030 года.

В ILA заявляют о победе по одному из ключевых вопросов – автоматизации портов. Новое соглашение обеспечивает «полную защиту от автоматизации», при этом подробности этого условия контракта не раскрываются. «Ассоциация твердо заявила, что не примет автоматизацию или полуавтоматизацию в любых портовых операциях».

Отмечается, что президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года выступил с резким заявлением против автоматизации портов США. Однако, как сообщают Associated Press и Bloomberg, был найден компромисс, позволяющий операторам внедрять технологии, до тех пор, пока они не влияют на рабочие места.

Правление ILA и члены Морского альянса США (USMX), куда входят операторы терминалов и морские перевозчики, уже одобрили новое соглашение. Официальная церемония подписания состоится 11 марта.

Фото: порт Нью-Йорк / Нью-Джерси