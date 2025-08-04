Утверждён закон о границах речных портов

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 31.07.2025 N 307-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации и статьи 2 и 3 Федерального закона «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Как сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта, согласно закону, правительство РФ наделяется правом принимать решение о создании портов и их закрытии.
Основные положения закона:
- Правительство РФ теперь принимает решения о создании портов и изменении их границ,
- Вводится единый реестр речных портов,
- Определяются новые термины: «порт общего пользования», «причал общего пользования», «рейд»,
- Суда, проходящие через порт без захода, освобождаются от сборов.
Дополнительно закон регулирует:
- Строительство и реконструкцию гидротехнических сооружений,
- Работу автомобильных пунктов пропуска через границу,
- Временную эксплуатацию объектов до 3 лет.
Документ принят Госдумой 22 июля и одобрен Советом Федерации 25 июля 2025 года.
Фото: Енисейское речное пароходство