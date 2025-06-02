Проект дорожной карты по развитию перегрузочных комплексов в речных портах

Согласован проект дорожной карты по развитию перегрузочных комплексов в речных портах в Пермском крае и Удмуртской Республике, сообщает пресс-служба Росморречфлота в своем телеграм-канале. Для их создания планируется модернизировать портовую и береговую инфраструктуру речных портов.

Создание подобных перегрузочных комплексов позволит более эффективно использовать транзитные возможности речных путей, интегрируя их с автомобильным и железнодорожным транспортом.

Рабочей группой рассматриваются ООО «Порт Пермь» и АО «Порт Камбарка».

ООО «Порт Пермь» обладает территорией около 30 га и ведет погрузочно-разгрузочные работы 10 портальными кранами.

АО «Порт Камбарка» расположен в 400 км ниже по течению от города Пермь. Отсутствие инфраструктурных ограничений – глубоководная система реки Кама и причальные мощности порта обеспечивают бесперебойный приём судов класса «река-море».

К началу 2026 года на базе этих портов планируется разработать детальный проект долгосрочной производственной программы для функционирования полноценных мультимодальных логистических центров.

Фото: Росморречфлот