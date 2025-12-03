Проект перегрузочного комплекса на Амуре

Расширение номенклатуры грузов в речном порту Хабаровск и увеличение грузопотока за счет перевозки СУГ, СПГ и нефтехимической продукции станет основным этапом реализации проекта перегрузочного комплекса на реке Амур. Как сообщается на сайте Росморречфлота, в Агентстве рассмотрели проект «дорожной карты» развития мультимодального логистического центра.

По данным Министерства транспорта Хабаровского края, существующие мощности железнодорожной инфраструктуры региона не справляются с полным вывозом уже формирующихся объёмов грузов. Развитие перегрузочного комплекса на базе порта позволит более эффективно задействовать транзитный потенциал реки Амур и существенно нарастить экспортно-импортные перевозки между приграничными районами России и Китая.

Перевалка грузов в речном порту Хабаровск за январь-октябрь 2025 года составила 3,2 млн тонн, почти в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная номенклатура в 2025 году – сухогрузы, из них 2,9 млн тонн приходится на строительные грузы. Также осуществляется перевалка угля, кокса и прочих грузов. При этом порт обладает необходимыми мощностями для наращивания погрузо-разгрузочной деятельности.

Помимо перегрузочного комплекса в Хабаровском крае перспективными проектами в Амурском бассейне являются проект в Джалинде (Амурская область) и портовый кластер Нижнеленинское (Еврейская автономная область).

Для обеспечения согласованной реализации этих инициатив созданы межведомственные рабочие группы с участием представителей Росморречфлота, региональных властей, судоходных и промышленных компаний. Их задачи — координация проектов, анализ грузовых потоков и номенклатуры, оценка состояния портовой инфраструктуры, пропускной способности и эффективности транспортных схем.

Соглашение о сотрудничестве по вопросу развития перегрузочных комплексов (мультимодальных логистических центров) в речных портах региона Росморречфлот и правительство Хабаровского края подписали в рамках ХVIII Международного форума и выставки «Транспорт России» в 2024 году, напомнили в Агентстве.

Фото: Росморречфлот