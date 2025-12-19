Информационно-аналитическое агентство
РЖД модернизировали контейнерный терминал в Уссурийске
19.12.2025

РЖД модернизировали контейнерный терминал в Уссурийске

    • «Российские железные дороги» открыли после обновления контейнерный терминал на станции Уссурийск, сообщила компания в своем телеграм-канале.

    В рамках модернизации были удлинены пути, в результате терминал может принимать для погрузки-выгрузки сразу 65 вагонов – почти в 4 раза больше, чем ранее.

    Также в три раза увеличена емкость площадок для размещения и хранения контейнеров – с 480 до 1330 TEU.

    После проведенной модернизации перерабатывающая способность терминала возросла с 10 до 30 контейнерных поездов в месяц.

    Фото: РЖД


