РЖД модернизировали контейнерный терминал в Уссурийске

«Российские железные дороги» открыли после обновления контейнерный терминал на станции Уссурийск, сообщила компания в своем телеграм-канале.

В рамках модернизации были удлинены пути, в результате терминал может принимать для погрузки-выгрузки сразу 65 вагонов – почти в 4 раза больше, чем ранее.

Также в три раза увеличена емкость площадок для размещения и хранения контейнеров – с 480 до 1330 TEU.

После проведенной модернизации перерабатывающая способность терминала возросла с 10 до 30 контейнерных поездов в месяц.

Фото: РЖД