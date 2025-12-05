Информационно-аналитическое агентство
Регионы-лидеры по погрузке на жд, ноябрь 2025
05.12.2025

Регионы-лидеры по погрузке на жд, ноябрь 2025

    • ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам ноября 2025 года.

    С точки зрения объемов в первую тройку вошли:

    • Кемеровская область, отгрузившая 16,7 млн тонн;
    • Красноярский край — 4,3 млн тонн;
    • Свердловская область – 3,9 млн тонн.

    Самую высокую динамику показали:

    • Республика Дагестан – рост на 55% за счет увеличения в 3,4 раза отправок зерна, в 1,5 раза строительных и на 23,2% нефтяных грузов,
    • Курганская область – рост на 27,5% за счет наращивания в 5,4 раза отправок строительных грузов и на 38,3% зерна,
    • Ленинградская область – рост на 21,2% за счет увеличения погрузки в 1,4 раза строительных и на 16,2% нефтяных грузов.

    Фото: РЖД


