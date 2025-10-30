Искусственный интеллект будет управлять манёврами по станции

РЖД запустили первую автоматическую систему построения маневровых маршрутов на станции Челябинск-Главный, сообщила компания в своем телеграм-канале. Система разработана специалистами НИИАС.

Специальный модуль рассчитывает оптимальный путь для каждого состава или маневрового локомотива. Он учитывает не только текущую, но и будущую загрузку путей, как шахматист, который продумывает ходы наперед.

Система в реальном времени следит, чтобы не возникли «враждебные маршруты» — ситуация, когда два поезда могут оказаться на встречных курсах на одном пути. Это ключевой элемент безопасности.

Сформированный цифровой приказ (маневровый наряд) автоматически отправляется в систему управления, которая переводит стрелки и меняет сигналы светофоров. Человек только контролирует процесс.

Система обеспечивает оптимальное использование путей и локомотивов, сокращает время на планирование, ускоряя движение составов, и повышает безопасность за счет исключения человеческого фактора в рутинных операциях.

Фото: РЖД