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Контейнерооборот Балтийского бассейна в феврале 2025 в деталях
27.03.2025

Контейнерооборот Балтийского бассейна в феврале 2025 вырос на 7,2%

    • В феврале 2025 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился относительно показателя февраля 2024 года на 7,2%.

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    Контейнерооборот Балтийского бассейна в феврале 2025 вырос на 7,2%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 8,4%. Импорт составил на 8,2% больше, чем годом ранее. Каботаж увеличился на 1%.

    Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в феврале 2025 года составляла 37,6%.

    Груженых контейнеров было обработано на 5,6% больше, чем в феврале 2024 года. Из общего объема груженых 13,4% приходилось на рефконтейнеры, 86,6% – на сухие.

    55,7% груженых контейнеров прошло в импорте, 28,4% – в экспорте, 15,9% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 11,8%.

    В феврале 2025 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 86,4%, Калининград обработал 11,9%, на Усть-Лугу приходилось 1,7%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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