Контейнерооборот Балтийского бассейна в феврале 2025 вырос на 7,2%

В феврале 2025 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился относительно показателя февраля 2024 года на 7,2%.

Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 8,4%. Импорт составил на 8,2% больше, чем годом ранее. Каботаж увеличился на 1%.

Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в феврале 2025 года составляла 37,6%.

Груженых контейнеров было обработано на 5,6% больше, чем в феврале 2024 года. Из общего объема груженых 13,4% приходилось на рефконтейнеры, 86,6% – на сухие.

55,7% груженых контейнеров прошло в импорте, 28,4% – в экспорте, 15,9% – в каботаже.

Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 11,8%.

В феврале 2025 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 86,4%, Калининград обработал 11,9%, на Усть-Лугу приходилось 1,7%.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi