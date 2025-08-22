Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июле снизился на 10,6%

В июле 2025 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 10,6% относительно показателя июля 2024 года.

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт сократился на 6,7%, импорт – на 15,9%. Каботаж вырос в 9,3 раза.

Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июле 2025 года соответствовала 17,4%.

Груженых контейнеров было обработано на 16,5% меньше, чем в июле 2024 года. Из общего объема груженых 7,7% приходилось на рефконтейнеры, 92,3% – на сухие.

53,3% груженых контейнеров прошло в импорте, 46,5% – в экспорте, 0,2% – в каботаже.

Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 7%.

В июле 2025 года почти все контейнеры прошли через Новороссийск, на Севастополь приходилось 0,3%, Порт Кавказ обработал 0,2%.

