Russian Baltic Ports in July 2025: Metal Scrap Up
22.08.2025

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июле снизился на 10,6%

    • В июле 2025 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 10,6% относительно показателя июля 2024 года.

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт сократился на 6,7%, импорт – на 15,9%. Каботаж вырос в 9,3 раза.

    Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июле 2025 года соответствовала 17,4%.

    Груженых контейнеров было обработано на 16,5% меньше, чем в июле 2024 года. Из общего объема груженых 7,7% приходилось на рефконтейнеры, 92,3% – на сухие.

    53,3% груженых контейнеров прошло в импорте, 46,5% – в экспорте, 0,2% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 7%.

    В июле 2025 года почти все контейнеры прошли через Новороссийск, на Севастополь приходилось 0,3%, Порт Кавказ обработал 0,2%.

