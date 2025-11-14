Обновлена демоверсия сервиса ПОРТСТАТ

Мы обновили демоверсию нашего аналитического онлайн-сервиса ПОРТСТАТ.

Теперь желающим ознакомиться с содержанием сервиса и оценить его возможности доступны более свежие данные – за март 2024 и 2025 года.

Напоминаем, в сервисе ПОРТСТАТ есть два больших раздела – по грузам (ПОРТСТАТ ГРУЗЫ) и по контейнерам (ПОРТСТАТ КОНТЕЙНЕРЫ).

В ПОРТСТАТ КОНТЕЙНЕРЫ доступны данные по 20 укрупненным номенклатурным позициям – генеральные грузы (в том числе черные и цветные металлы, металлолом, грузы на паромах и ро-ро, тарно-штучные и рефгрузы), грузы в контейнерах (в тоннах), лесные, навалочные (уголь, руда, удобрения), насыпные (зерно, сахар) и налив (нефть и нефтепродукты, сжиженный газ, химические и пищевые).

В ПОРТСТАТ КОНТЕЙНЕРЫ имеются данные по сухим контейнерам и рефам, груженым и порожним.

В обоих разделах статистика представлена по всем морским портам Российской Федерации и по всем стивидорам, с разбивкой на экспорт, импорт, транзит и каботаж.

В полной версии по подписке дополнительно для удобства пользователей доступны также исходные данные в формате exel.

В остальном весь функционал сервиса в демоверсии присутствует в полной мере – все можно покрутить, все кнопочки понажимать, посмотреть данные в различных разрезах, сделать разные выборки, построить всевозможные графики.

Если Вы попробовали, покрутили и что-то не получается или непонятно, все вопросы можно задать Елене Шелеметьевой по электронной почте shelemeteva@seanews.ru или по телефону +7 (812) 380 38 26.

Если все получилось и все понравилось – приглашаем Вас оформить подписку (здесь кнопка «подписаться»), все вопросы по подписке также можно задать Елене.

А если Вам наоборот что-то не понравилось, просьба тоже об этом сообщить Елене – мы постоянно работаем над улучшением своих сервисов, и, возможно, Ваши рекомендации помогут сделать ПОРТСТАТ более удобным, полезным и информативным не только для Вам, но и для всех наших подписчиков.