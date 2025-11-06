Информационно-аналитическое агентство
Контейнерооборот Каспийского бассейна в сентябре 2025 в деталях
06.11.2025

Контейнерооборот Каспийского бассейна в сентябре 2025 снизился на 29,3%

    • В сентябре 2025 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя сентября 2024 года на 29,3%.

    Контейнерооборот Каспийского бассейна в сентябре 2025 снизился на 29,3%

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт сократился на 14,9%, экспорт – на 52,2%. В каботаж было перевалено столько же, сколько и годом ранее.

    Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в сентябре 2025 года соответствовала 0,1%.

    Груженых контейнеров было обработано на 15,1% меньше, чем в сентябре 2024 года. Груженых рефконтейнеров не было.

    65% груженых контейнеров прошло в импорте, 29,5% – в экспорте, 5,5% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров сократилась на 82,6%.

    В отчетном месяце доля порта Астрахань в общем контейнерообороте Каспийского бассейна составляла 84,5%, Оля перевалил 15,5%.

