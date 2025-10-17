Информационно-аналитическое агентство
Грузооборот российских портов в сентябре 2025 в деталях
17.10.2025

Грузооборот российских портов в сентябре 2025 вырос на 7,9%

    • Грузооборот всех морских портов России в сентябре 2025 года вырос на 7,9% относительно показателя сентября прошлого года.

    Грузооборот российских портов в сентябре 2025 вырос на 7,9%

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в сентябре 2025 года приходилось 77,6% всего грузооборота, увеличился на 6,4%. В каботаже было перевалено на 11,1% больше, чем годом ранее. Транзит вырос на 35,6%. Импорт снизился на 11,6%.

    Почти 50% в структуре грузооборота всех морских портов России приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доли нефти и нефтепродуктов от общего объема перевалки составляли 32,6% и 11,7% соответственно. На уголь и кокс приходилось 23,4%.

    Самая высокая динамика была в сегменте руды, перевалка которой увеличилась на 50,5%. Тарно-штучных грузов было обработано на 40,2% больше, чем в сентябре 2024 года. Оборот металлолома вырос на 29,3%.

    На 31,4% снизился грузопоток прочих насыпных грузов. Перевалка накатных грузов (ро-ро) сократилась на 26,6%, прочих навалочных грузов – на 24,9%.

    В сентябре 2025 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов РФ составляла 30,9%, Балтийский бассейн обработал 29,5%, на Дальневосточный, Арктический и Каспийский приходилось 28%, 10,5% и 1,1% соответственно.

