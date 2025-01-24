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Определен порядок беспошлинного ввоза в Россию картофеля, моркови и яблок
24.01.2025

Определен порядок беспошлинного ввоза в Россию картофеля, моркови и яблок

    • Подписаны постановления, определяющие порядок беспошлинного ввоза в Россию картофеля, моркови и яблок в соответствии с ранее утвержденным решением совета Евразийской экономической комиссии. Соответствующие постановления опубликованы на сайте правительства РФ.

    Уполномоченным органом, координирующим беспошлинный ввоз, определен Минсельхоз – он будет осуществлять выдачу подтверждения соответствия ввозимых овощей и фруктов параметрам, необходимым для предоставления тарифной льготы.

    В конце ноября 2024 года совет Евразийской экономической комиссии утвердил решение, согласно которому в 2025 году в Россию можно будет беспошлинно ввезти 150 тыс. тонн картофеля, 55 тыс. тонн моркови и 230 тыс. тонн яблок. Решение действует до 31 июля 2025 года включительно.

    «Беспошлинный ввоз картофеля, моркови и яблок будет способствовать поддержанию стабильности внутреннего продовольственного рынка», — поясняют в правительстве.

    Подписанные постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.


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