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Назначение в ФТС
16.05.2025

Первые поставки абрикосов и черешни на Урал

    • Уральские таможенники оформили первые в этом году партии абрикосов и черешни. Как сообщает ФТС в своем телеграм-канале, первая поставка абрикосов на Урал весом 440 кг и стоимостью более 100 тыс. рублей пришла из Узбекистана.

    За две недели мая на Урал привезли уже 72 тонны фруктов. Пока основной поставщик абрикосов – Турция, из этой страны привезли 95% весового объема. Для сравнения, в прошлом году почти 80% поставок было из Узбекистана.

    «Накануне на Урал прибыла первая партия черешни весом почти 9,5 тонн на сумму более 1,5 млн рублей. Эти ягоды везут в основном из Узбекистана. В прошлом году из этой страны поставили 77% весового объема черешни. Еще 19% и 4% пришлись на Турцию и Азербайджан», – отметил начальник УТУ Алексей Фролов.

    Фото: ФТС


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