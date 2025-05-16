Первые поставки абрикосов и черешни на Урал

Уральские таможенники оформили первые в этом году партии абрикосов и черешни. Как сообщает ФТС в своем телеграм-канале, первая поставка абрикосов на Урал весом 440 кг и стоимостью более 100 тыс. рублей пришла из Узбекистана.

За две недели мая на Урал привезли уже 72 тонны фруктов. Пока основной поставщик абрикосов – Турция, из этой страны привезли 95% весового объема. Для сравнения, в прошлом году почти 80% поставок было из Узбекистана.

«Накануне на Урал прибыла первая партия черешни весом почти 9,5 тонн на сумму более 1,5 млн рублей. Эти ягоды везут в основном из Узбекистана. В прошлом году из этой страны поставили 77% весового объема черешни. Еще 19% и 4% пришлись на Турцию и Азербайджан», – отметил начальник УТУ Алексей Фролов.

Фото: ФТС