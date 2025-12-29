Информационно-аналитическое агентство
Импорт цитрусовых в Уральский федеральный округ
29.12.2025

Импорт цитрусовых в Уральский федеральный округ

    • Импорт цитрусовых в Уральский федеральный округВ 2025 году импорт мандаринов в Уральский федеральный округ вырос в 2 раза, сообщила Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.

    Всего за 11 месяцев уральскими таможенниками оформлено почти 8 тыс. тонн мандаринов. Также в этом году импортировано 2 тыс. тонн лимонов, более 1 тыс. тонн помело и грейпфрутов, 56 тонн апельсинов.

    «Если в прошлом году пик поставок пришелся на февраль, то в этом – на ноябрь. Всего за октябрь и ноябрь уральские таможенники оформили импорт более 3,5 тыс. тонн цитрусовых», – отметил и.о. начальника Уральского таможенного управления Сергей Епифанов.

    Таможенный контроль поступившей скоропортящейся продукции осуществляется в приоритетном порядке и в максимально короткие сроки, подчеркнули в таможне.

    Фото: ФТС


