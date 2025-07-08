Экспорт растительного масла из Алтайского края растет

За 5 месяцев 2025 года таможенные органы проконтролировали вывоз из Алтайского края свыше 79 тыс. тонн различных масел растительного происхождения на сумму более 7 млрд 404 млн рублей.

Как сообщает ФТС в своем телеграм-канале, отгрузки масложировой продукции выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в объеме в 2 раза, по стоимости – в 2,3 раза.

Основной объем приходится на рапсовое и подсолнечное масла. Алтайские предприниматели отправляли товар партнерам из 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Основным импортером остается Китай, экспорт продукции из региона в Поднебесную вырос в 2,1 раза. Новыми крупными покупателями алтайского масла в этом году стали Туркменистан и Индия.

Фото: ФТС