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Экспорт растительного масла из Алтайского края растет
08.07.2025

Экспорт растительного масла из Алтайского края растет

    • За 5 месяцев 2025 года таможенные органы проконтролировали вывоз из Алтайского края свыше 79 тыс. тонн различных масел растительного происхождения на сумму более 7 млрд 404 млн рублей.

    Как сообщает ФТС в своем телеграм-канале, отгрузки масложировой продукции выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в объеме в 2 раза, по стоимости – в 2,3 раза.

    Основной объем приходится на рапсовое и подсолнечное масла. Алтайские предприниматели отправляли товар партнерам из 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.

    Основным импортером остается Китай, экспорт продукции из региона в Поднебесную вырос в 2,1 раза. Новыми крупными покупателями алтайского масла в этом году стали Туркменистан и Индия.

    Фото: ФТС


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